

بدأت قبل ساعات عرض أولي حلقات الجزء الثان من مسلسل أفراح إبليس لجمال سليمان عبر شاشة منصة شاهد الإلكترونية والذي تأجل عرضه أكثر من مرة ويقول محمد الأحمدي الذي يجسد شخصية الضابط ماهر الصديق المقرب لمحمود عبد المغني الذي يقوم بالبحث خلف جرائم همام (جمال سليمان )ضمن الأحداث أن عرض حلقات المسلسل هذا الموسم جاء في وقته المناسب خاصة أن نجاح مسلسل مين قال لجمال سليمان والذي عرض في النصف الأول من رمضان عبر شاهد أيضا سيجعل الجمهور متشوق لمشاهدة جمال سليمان مجددا في عمل جديد خاصة أن المسلسل سبق وقدم الجزء الأول منه قبل سنوات وحقق نجاحا واسعا وقت عرضه .

ونفي أن يكون علي علم بسبب تأجيل عرض المسلسل كل هذه الفترة مؤكدا أن عرضه جاء بالوقت المناسب خاصة أنه لم يشارك في الموسم الرمضاني الحالي وفوجئ بعرض المسلسل مساء أمس من قبل الجمهور الذي تابع أحداث العمل .

ويتابع الأحمدي أنه كان يتلقي تعليقات الجمهور عن سبب غيابه عن المنافسه الرمضانية هذا الموسم فجاء عرض المسلسل ليعوض غيابه عن المنافسه

المسلسل يشارك في بطولته صابرين ومحمود عبد المغني وأحمد صفوت ومنة فضالي وهنادي مهنا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عرض الجزء الثانى من مسلسل أفراح إبليس عبر شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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