الاختيار 3 الحلقة 17.. تسريب جديد لمرسي والشاطر: مفيش حاجة اسمها تحالف...

تفاعل واسع حظيت به الحلقة 17 من مسلسل "الاختيار 3" الذي يعرض هذا العام تحت عنوان "القرار"، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن.

وعرضت الحلقة تسريبا جمع القيادي الإخواني محمد مرسي ونائب مرشد الإرهابية خيرت الشاطر، بشأن النور ومراقبة البرلمان.

إلى نص التسريب:

الشاطر:

«يعني هم دلوقتي قالهم بمنتهى الوضوح مفيش حاجة اسمها تحالف بين الإخوان والنور ده مرفوض وهيعملنا مشكلة كبيرة في مصر

استقطاب الإسلاميين وغير الإسلاميين.. دلوقتي إحنا نتبنى مبادرة تيار وائتلاف واسع جدا.. فيه كل من يرغب الانضمام له ممن مثل في مجلس الشعب.. وانتوا هتبقوا موجودين جوه هذا الكيان أهلا وسهلا.. متجيش تقولي لأ ده الوفد علماني تقولي ده الكتلة مش عارف إيه.. كان من الأول قبل الانتخابات كانوا رافضين ده وإزاي خرجوا من التحالف السياسي وده عشان الوفد».

مرسي:

«عملوا بالنصيحة أوي فراحوا نيلوها من الناحية التانية لأ على فكرة ده محمد نور بيشتغل لوحده محمد نور جه قعد جنب عماد وهو قاعد معايا».

الشاطر:

«أيوة بس عماد كات يقولي مالوش دعوة محمد نور.. قالوا كلام كويس في القعدة اللي حضرها عماد أنا عرفت جاتله معلومات أكيدة

محمد نور قالي قبل كدة أنا وهشام مصطفى كنا بنشتغل في تنظيم قبل كده.. وكنا بنتعامل مع أمن الدولة بس أنا بطلت مش عارف هشام بطل أو لأ

الشاطر وعلى فكرة متجوز أجنبية».

مرسي:

«يعني أنا الكلام منستهوش من شهرين وبعيدن عمال يلعب في كل حاجة محمد نور».

الشاطر:

هو بيلعب صح.. بس هم يعني حتى المؤتمر الأخير اللي عامله ده هو راح حضر ده لوحده.

مرسي:

«ده عاملين هيئة عشان مراقبة البرلمان يا بشمهندس ده شغل جنان رسمي».

الشاطر:

«محمد نور وعصام سلطان ومجموعة من الأفراد لأ والمصريين الأحرار».

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 تسجيلا يظهر فيه القيادي بالإخوان محمد مرسي ومرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، وهو يتحدث عن الإخواني الهارب أيمن نور ورجل الأعمال إبراهيم المعلم.

كما شهدت الحلقة 16، توجيه الفريق أول عبد الفتاح السيسي (ياسر جلال) رسالة لجنود الجيش المصري، قائلا: "اسمحولي اتكلم معاكم في أمر مهم جدا، كل واحد فيكم وهو واقف مكانه سواء ليل أو نهار، في الشمس أو في البرد، لازم يكون عارف هو بيعمل كده ليه، أنت واقف عشان تحمي بلدك، تحمي أهلك".

أضاف: "الجيش المصري جيش وطني عظيم، شريف قوي، صحيح، وكل واحد لازم يفتخر أنه جزء من الجيش ده، وكل واحد كمان لازم يكون عارف المسئولية اللي عليه، ولازم يكون قدها، وأنا عارف إنكم قد المسئولية".

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد الإعادة على قناة ON E

يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذة الأوقات

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء