لعشاق التخسيس : اتفرج بالصور الفنانة هنادي مهنا خسرت 20 كيلو من وزنها لأنها بطلت تأكل 3 حاجات فقط .. لن تصدق ما هي ؟

الرياض - محمد الاطلسي - قبل أشهر قليلة لفتت هنادي مهنا الأنظار بنحافتها المدهشة والتي تظهر في جميع صورها الجديدة وآخرهم صور احتفالها مع أسرتها بعيد ميلادها الـ23.

وكشف والدها الموسيقار هاني مهنا في تصريحات لـ“القاهرة 24” سبب النحافة الشديدة التي ظهرت بها ابنته مؤكدًا أن ابنته خضعت لنظام غذائي قاس جدًا لمدة 4 أشهر متواصلة.

وأوضح أنها كانت تتابع طوال تلك الفترة مع دكتور تغذية إضافة إلى الالتزام بالذهاب للجيم ومواصلة التمرينات الرياضية.

أكلات امتنعت عن تناولها هنادي مهنا لتفقد وزنها وكشف هاني مهنا أكلات امتنعت عنها ابنته حتى تخسر وزنها حتى أنها فقدت 20 كجم وهذه الأكلات هي العيش والرز والمكرونة إضافة إلى أنها تتناول السلطة. هنادي مهنا تبهر الجمهور بخسارة وزنها وأبهرت هنادي مهنا الجمهور بعد ظهورها بنحافة شديدة بعدما نشرت هنادي مجموعة من الصور لها عبر حسابها الخاص بموقع “انستجرام”.

وانهالت التعليقات من الجمهور والمتابعين وجاء بعضها كالتالي: "إنتي خسيتي كده بجد إزاي؟!”، “ليه خسيتي كده مش لايق عليكي خالص”، “اتخني شوية عن كده”.

واحتفلت هنادي مهنا بعيد ميلادها الـ24 أمس الأول، وحرص زوجها الفنان أحمد خالد صالح، على الاحتفال بها حيث نشر مجموعة صور لهما عبر حسابها بموقع "انستجرام".

من جانبها وجهت هنادي لزوجها الشكر معلقة: "دائمًا ممتنة لوجودك، أشكركم على هذه المفاجأة الجميلة، وعلى رسم الابتسامة على وجهي في الثانية التي أفتح عيني فيها في الصباح".

وتابعت في رسالتها: "أنا أحبك، وشكرًا لبابا، وماما على كل شيء، وأشكركم أصدقائي على تواجدكم دائمًا.. الاحتفال بعيد ميلادي".

يُشار إلى أن الجمهور لاحظ خسارة هنادي وزنها، بعدما حضرت العرض الخاص لفيلم “العارف” الذي يشارك في بطولته زوجها الفنان أحمد خالد صالح، وحينها امتنعت عن إجراء اللقاءات الصحفية والإعلامية حتى لا يسألها أحد عن وزنها.

المصدر: القاهرة 24