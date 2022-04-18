بعد زواج 5 سنوات.. النجم التركي كيفانش تاتليتوج يرزق بمولوده الأول

ابو ظبي - احمد الجزار - رُزق الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بـ “مهند” من زوجته التركية باشاك ديزر، بأول مولود لهما، بعد ما يقرب من خمس سنوات زواج ورحلة طويلة من العلاج.

وأعلن كيفانش عن استقباله لمولده كاتباً:” استقبلنا كورت إيفه بين أيدينا وهو بصحة جيدة، والحمد لله، وسعادتنا لا توصف ونشكركم جزيلاُ على كل التمنيات الطيبة”.

وقرر كيفانش تاتليتوغ تسميّة أول طفل له باسم مركب وهو “كورت إيفه تاتليتوغ”، بسبب بدء علاقته بزوجته في مسلسل “كورت سعيد وشوري” ومضى على هذه العلاقة ثمانية سنوات.

يشار إلى أن كيفانش الشيهر بالوطن العربي بـ “مهند” احتفل بزواجه من مصممة الأزياء باشاك ديزار يوم 19 شباط/فبراير 2016 في القنصلية التركية في العاصمة الفرنسية باريس.

عمل يجمع بطلي العشق الممنوع

بعد النجاح الكبير الذي حققاه في مسلسل “​العشق الممنوع​”، تم الكشف عن تفاصيل عمل جديد يجمع الممثل ​كيفانش تاتليتوج​ و​بيرين سات​ والعمل هو عبارة عن فيلم من تأليف الكاتبة ​نوران إفرين​، وسيتم تصويره في الولايات المتحدة وتحديداً نيويورك، ولم يتم الكشف عن موعد التصوير أو موعد طرحه وسيتم عرضه على إحدى المنصات العالمية.

وطوال السنوات الماضية كان هناك محاولات لجمع الثنائي الشهير الذي حقق نجاحا كبيرا في عمل جديد، لكن في كل مرة كانت الاتفاق يفشل، إلى أن تحقق الأمر هذا العام.

وقالت وسائل الإعلام التركية، إنه لم يتم تحديد موعد التصوير أو موعد طرحه وسيتم عرضه على إحدى المنصات العالمية.

وتابعت أن متابعي الفنانين تفاعلوا مع الخبر عبروا عن تشوقهم لمشاهدة العمل الجديد كما وتمنوا لهم التوفيق بكل ما يقومان به.

وتعتبر هذه مرة الثانية التي يجسد فيها بيرين سات وكيفانش تاتليتوج بطولة عمل فني، حيث حقق الفنانين نجاحًا كبيرًا في مسلسل العشق الممنوع.

ويذكر أن مسلسل العشق الممنوع إستمر عرضه من عام 2008 حتى عام 2010 وحقق المسلسل نسب مشاهدة هالية في الوطن العربي.

انتشر الخبر عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعل معه المتابعون، وعبروا عن تشوقهم لمشاهدة العمل الجديد كما وتمنوا لهم التوفيق بكل ما يقومان به.

الجدير ذكره أن مسلسل العشق الممنوع إستمر عرضه من عام 2008 حتى عام 2010 وحقق المسلسل نسب مشاهدة هالية في الوطن العربي.

مسلسل العشق الممنوع

مسلسل “العشق الممنوع” عرضت أولى حلقاته عام 2008، وشاركت في بطولته بيرين سات “سمر”، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

يذكر أن مسلسل “العشق الممنوع” أنتج عام 2008 واستمر عرضه في تركيا حتى عام 2010، وعربيا عرض في 2010 عبر قناة mbc وحقق نجاحا كبيرا.

وكيفانش تاتليتوج نال شهرة واسعة في الوطن العربي بعد عرض المسلسل التركي “نور” وبعدها عرض له أكثر من عمل منها “ميرنا وخليل” و”العشق الممنوع” و”عودة مهند” و”ليث ونورا” وآخرها مسلسل “جسور وجميلة” عبر قناة mbc 4.

أما بيرين سات فاشتهرت عربيا باسم “فاطمة” بعد عرض مسلسلها “فاطمة” والذي حقق نجاحا كبيرا، وعرض لها عربيا أكثر من مسلسل منها “العشق الممنوع” و”انتقام”.

كيفانش تاتليتوج نال شهرة واسعة في الوطن العربي بعد عرض المسلسل التركي “نور” وبعدها عرض له أكثر من عمل منها “ميرنا وخليل” و”العشق الممنوع” و”عودة مهند” و”ليث ونورا” وآخرها مسلسل “جسور وجميلة”.

كيفانش تاتليتوج حقق شهرة كبيرة في الوطن العربي واشتهر باسم مهند، وقدم العديد من المسلسلات منها نور، ميرنا وخليل، العشق الممنوع، عودة مهند، جسور وجميلة واصطدام.