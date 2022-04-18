الكبير أوي 6 الحلقة 17| مربوحة تنفيذ خطة «نورا الأمورة» لتسعد الكبير

في الحلقة السابعة عشر من مسلسل الكبير أوي 6، عادت مربوحة "رحمة أحمد" إلى سابق عاهدها لتفاجئ زوجها الكبير أوي "أحمد مكي" بارتداء الأطقم التنكرية كما فعلت في ليلة زفافهما، لكن هذه المرة ارتدت أخطبوط وأخبرت الكبير أنها تنفذ تعليمات واحدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لها صفحة أيام "نورا الأمورة" بها مدونة تحت اسم "كيف تسعدين زوجك في ٢٧ خطوة" ومنها ارتداء الأزياء غير التقليدية.

واستكملت مربوحة اندهاش الكبير أوي بوضعها حلزون على وجها وهي واحدة من نصائح “نورا الأمورة” لكن هذه المرة بعنوان "كيف تحافظين على جمالك في ٢٧ خطوة" وأكملت خطتها بوضع أسماك ووصلة كهرباء في المياه لعمل جلسة تدليك للكبير أوي.

وفي هذه الحلقة لا زالت السوشيال ميديا هي المحرك الأساسي للأحداث، فمن ناحية أخرى هناك تحدي بين جوني "أحمد مكي" وهجرس "مُحَمَّدْ سلام" على الشهرة وتصدر التريندات على السوشيال ميديا.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 17

يُعرض المسلسل بشكل حصري على شبكة قنوات «ON E» قبل بداية موسم رمضان، إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 6، والتي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين يتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي مسلسل "الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي، الوجه الصاعد رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، عُبد الرحمن حسن، مصطفى غريب حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.