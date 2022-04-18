مكتوب عليا الحلقة 17.. مكيدة عمرو عبد الجليل لأكرم حسني وظهور أحمد...

شهدت أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 17 العديد من المواقف الكوميدية بسبب صراعات “جلجل” أكرم حسني للفرار من “بدوي” عمرو عبد الجليل، وتواصل الأحداث في التصاعد مما جعل المسلسل يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

يدبر “بدوي” عمرو عبد الجليل مكيدة لوقوع “جلجل” أكرم حسني في الفخ، ليقنعه أن يتدخل في مهمة تخص أموالهم حتى لا يقعون في الخسارة، وأن يذهب بنفسه ويحافظ على جسده من رصاص الأشخاص المسجلين خطر بسبب صفقة المخدرات، ولكن هذا الأمر انتقاما من “بدوي” عمر عبد الجليل بعد إجبار “جلجل” أكرم حسني له بأن يكتب له نسبة 80% من ممتلكاته بحكم أنه زوج شقيقته المتوفية وله الحق في الميراث.

وأعطى “بدوي” عمرو عبد الجليل حقيبة لـ “جلجل” اكرم حسني حقيبة كبيرة، وأقنعه بأنها مليئة بنصيبه من الأموال.

وخرج “جلجل” من منزل “بدوي” ولكنه ظل يلوم نفسه بسبب الأموال التي أصبحت هدفه وهو يعرف بأنها ليست حلال له وخاصة بسبب صفقة المخدرات، ليجد شخص ما جالس ويقول كلام موعظة ليجده الفنان أحمد ماهر، فينفعل عليه الأخير حيث اتضح بأنه يصور مشهد من أحد أعماله الفنية وقاموا بطرده من لوكيشن التصوير.

يذكر أن مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

ويحمل العمل رسالة رئيسية منذ بداية العمل عليه، ومحتواها أن كثيرين من الناس عندما تتحول حياتهم فجأة إلى الأفضل بأي طريقة لا يهتموا بنعمة ربنا سبحانه وتعالى بقدر اهتمامهم بأنفسهم وتحول شخصياتهم إلى الأسوأ وليس الأفضل.