محمد شريف مهاجم الأهلي ضيف رامز جلال اليوم في برنامج رامز موفي...

يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة ضيف رامز جلال اليوم في برنامج رامز موفي ستار الحلقة 17 الاثنين 18 أبريل، والذي يأتي برعاية الهيئة العامة للترفيه للعام الثاني بمدينة الرياض. ويأتي ضيف رامز جلال اليوم في برنامج رامز موفي ستار الحلقة 17 الاثنين 18 أبريل، محمد شريف مهاجم النادي الأهلي. يعرض البرنامج عبر قناة إم بي سي مصر، عقب أذان المغرب مباشرةً. يُذكر أن برنامج «رامز موفي ستار» تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مُشاهدات البرنامج أرقام قياسية بعد ساعات من عرضه.

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