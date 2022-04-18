نشرت الفنانة عبير صبري، عدة صور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”. وظهرت عبير صبري، في الصور من كواليس تصوير مسلسل “يوتيرن” وعلقت قائلة:" .تفتكروا ايه اللي هيحصل من هدي بعد ماشكت في يارا وخالد وياتري ايه التحول اللي هيحصلها قولولي توقعاتكم "

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. عبير صبري من كواليس مسلسل يوتيرن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.