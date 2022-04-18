وزيرة الثقافة تطلق فعاليات الاحتفال ب 60 عام على تأسيس مسرح طليعة

عبد الدايم: الاحتفال بمرور 60 عام على تأسيس مسرح الطليعة يأتى ضمن استراتيجية تعريف الأجيال الجديدة بالمعالم التنويرية العريقة

أطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات الاحتفال بمرور 60 عام على تأسيس مسرح الطليعة ، كما سلمت شهادت تخريج الدفعة الاولى لورشة الحكي وذلك بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافي، الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، المخرج عادل حسان مدير مسرح الطليعة وعدد من قيادات وزارة الثقافة ومديري الفرق التابعة وجمع من المسرحيين .

قالت عبد الدايم إن الاحتفال بمرور 60 عام على تأسيس مسرح الطليعة يأتي ضمن استراتيجية تعريف الاجيال الجديدة بالمعالم التنويرية العريقة التى ساهمت فى تشكيل وجدان المجتمع وباتت من عناصر ومفردات قوته الناعمة ، مشيرة انه لعب دورا بارزا فى تاريخ الحركة المسرحية ، واضافت انه خلال 6 عقود قدم العديد من التجارب الفنية المميزة كما شهد ميلاد مجموعة من النجوم الذين اثروا ساحة الابداع المصرى ، واكدت أن الاحتفال يستمر طوال العام ويشمل إعادة تقديم عدد من اشهر العروض التى انتجها الطليعة، ووجهت بإنشاء متحف خاص بتصميمات ازياء الراحلة نعيمة عجمي تخليدا لإبداعاتها في المسرح المصري.

من جانبه روى المخرج خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي جانبا من ذكرياته مع فرقة مسرح الطليعة منذ أن كان طالبا واوضح اننا نحتفل ب 60 عاما لاننا لدينا عدد من الواقع تحتاج إلى ميلاد جديد لفرقة الطليعة كما حدث مع فرقة رضا والفرقة والقومية واليوم نحتفل بالطليعة.

وعبر رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته بهذا الاحتفال وبمشروع ورشة الحكي وبخريجيه باعتبارهم نجوم المستقبل .

كما اسعرض المخرج عادل حسان فعاليات الاحتفال واهم العروض المسرحية التى يتم اعادتها خلال العام وكذا برنامج الاحتفاء بكل من ساهم في مسيرة فرقة مسرح الطليعة منها اعادة تقديم 30 عرضا مسرحيا مصورا بعد ترميمهم بالاشتراك مع المركز القومي للمسرح وكذا انتاج 14 عملا جديد إلى جانب اصدار اجندة بكافة الفعاليات طوال العام .

وكانت وزيرة الثقافة قد تفقدت معرضا لتصميمات ديكور عدد من اشهر العروض التى انتجها المسرح، إلى جانب عرض لأشهر تصميمات أزياء الراحلة نعيمة عجمي في عروض المسرح المصري بالساحة الخارجية، وفي قاعة صلاح عبد الصبور اقيمت ليلة في حب الموسيقار الراحل أحمد الحجار بحضور ابنائه تضمنت عرضا للحكي والغناء بعنوان خلطة شبرا كتابة وأشعار يسري حسان ، الحان الراحل أحمد الحجار ، غناء ماهر محمود ، إخراج محمد سليم، وشهدت قاعة زكي طليمات عرض تخرج ورشة الحكي الاولى بالمسرح والتى شهدت تخريج 36 متدربا بإشراف الفنان محمد عبد الفتاح إلى جانب تكريم مدربي الدفعة الاولى من ورشة الحكي بالمسرح وتكريم عدد من العاملين تقديرا لجهودهم في أعمال تطوير وتجديد مسرح الطليعة .

يذكر أن ورشة الحكي الاولى بمسرح الطليعة تقدم لها 173 شاب وفتاة وتخرج منها في مراحلة النهاية 36 متدرب واستمر التدريب فيها 6 شهور وقامت بتقييمهم لجنة مشكلة من مدربي الورشة و هم الفنان محمد عبد الفتاح ، الفنان أحمد مجدي ، الفنان رأفت البيومي ، الفنان والمؤلف الموسيقي حازم الكفراوي والمخرج عادل حسان .