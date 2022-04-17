مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 16.. عماد رشاد يتكفل بمصاريف عملية يسرا.. وابنها...

عرضت أحداث الحلقة 16 من مسلسل أحلام سعيدة، بطولة الفنانة يسرا، منذ قليل، عددًا من الأحداث والتطورات المثيرة، حيث بدأت الحلقة بذهاب المحامي الخاص لعائلة فريدة وصالح، ليتحدث مع صالح لدفع تكاليف العملية لفريدة، التي من المقرر إقامتها خلال الأسبوع القادم، وتعد تكاليفها 300 ألف لترد ماجي ابنة صالح التي يتبرأ منها، في حالة تعجب: هل فريدة لم تمتلك هذا المبلغ.

ويوافق صالح على دفع تكاليف العملية لفريدة، وهي الشخصية التي تجسدها الفنانة يسرا، بشرط ألا تعرف فريدة إنه من دفع التكاليف.

وتنتقل الأحداث إلى ابن فريدة، الذي يكتشف حمل نادين التي تريد إجهاضه بسبب حبها للسفر ويطلب منها عدم الإجهاض، وترفض لصغر سنها وحبها للتجول حول العالم، مما تدفعه للغضب منها وتركها.

ويعرض مسلسل أحلام سعيدة، يوميًا عبر شاشة قناة ON، في تمام الساعة 8:25 مساءً، والإعادة الساعة 5:30 صباحًا.

تدور أحداث مسلسل أحلام سعيدة، في إطار اجتماعي كوميدي، حول فريدة، وهي الشخصية التي تجسدها الفنانة يسرا، وليلى وهي الشخصية التي جسدتها الفنانة مي كساب، وشيرين وهي الفنانة غادة عادل، وهن ثلاث سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب على تخطي مشاكلهن.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

ويضم مسلسل أحلام سعيدة، العديد من النجوم، منهم: يسرا، غادة عادل، محمد أوتاكا، حمدي الميرغني، شيماء سيف، مير كساب، هشام إسماعيل، ميسرة، ملك بدوي، نور محمود، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.