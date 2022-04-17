الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي 6.. ”جوني يضرب هجرس.. ومربوحة تزعل...

تبدأ الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي6، بمشاهدة الكبيرلاحدي فيديوهات جوني، ويجلس معه نفادي صديقه ويتحدثون حول فيديوهات «التيك توك»، وتسمع مربوحة الحوار وتغضب ثم تنادي على الكبير، ويدخل جوني على مربوحة ليجدها حزينه، ويسألها عن السبب، لتخبره أن الكبير قال لها أن ملابسها سيئة، ويتحدث جوني معها ويخبرها بحزنه هو كذلك لأن الفيديو الذي نشره على قناته لم يشاهده سوى 6 أشخاص فقط، ويعلم منها أن هجرس انشاء قناة خاصة به ونشر عليه مقطع يفضح فيه تمثيله مع نفادي.

ويذهب جوني إلى هجرس ويقوم بضربه على رأسه بزجاجة، ثم يذهبوا للدكتور ربيع ليقوم بخياطة الجرح في رأسه، ويستيقظ جوني في اليوم التالي ليجد هجرس قد نشر فيديو ضرب جوني له على صفحته، ويطلب جوني المساعدة من مربوحة، فتخبره بأن يقدم محتوى هادف، ويقوم جوني بعمل فيديو جديد مع فزاع، لكنه لم يجد أي تفاعل ايضا، وتنتهي الحلقة 16 من المسلسل.

ويذكر أن مسلسل «الكبير أوى 6» ينضم لسباق الدراما الرمضانية هذا العام كواحد من أبرز الأعمال الكوميدية التي ينتظر الكثير من الجمهور عرضها، وخاصة بعد تحقيقه للعديد من النجاحات الكبيرة على مدار الخمسة أجزاء السابقة، وفي المسلسل يشارك العديد من النجوم، على رأسهم الفنان أحمد مكي، وكل من، بيومي فؤاد، رحمة أحمد، وسما إبراهيم، هشام إسماعيل، وباقة لامعة من نجوم الفن، حيث تستمر مغامرات الكبير أوي وجوني وحزلقوم وتعود الشخصيات الثلاثة للظهور مرة أخرى بعد غياب دام لـ 6 سنوات منذ عرض الموسم الخامس للعمل عام 2015، كما يعرض المسلسل حصريًا على قناتي ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية.