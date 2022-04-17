مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 16.. سلمى أبو ضيف تتمرد على أهلها...

شهد مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 16، تمرد ولاء التي تجسد دورها سلمى أبو ضيف على أهلها في الحلقة السادسة عشرة من مسلسل راجعين يا هوى، إذ ترفض التقرب من خطيبها بعد أن حاول كسب ثقتها ومعرفة سبب معاملتها الفاترة له، لكنها رفضت أخباره.

ويقوم كل من ولاء وطارق، بتوكيل لعمهم بليغ -خالد النبوي- بإدراة نصيبهما من الميراث، وتواجه ولاء والدتها شريفة -أنوشكا بأمر التوكيل، وقررت ترك منزلها واختيار العيش مع عمها بليغ وخسارة كل ما يربطها بأمها وأخيها، وتركت الخيار لهما أن يتركها تعيش مع عمها وقطع العلاقة معهم أو أن تعيش معهم لكن بحريتها كاملة.

وحقق مسلسل راجعين يا هوى، ردود فعل إيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية طرحه، وتصدر مسلسل تريند جوجل عقب عرض أول حلقه، ويعرض على قناة dmc في تمام الساعة 9:30 مساءً، والإعادة في 9:00 صباحًا، وعلى قناة cbc يعرض المسلسل في تمام الساعة 11:35 مساءً، والإعادة 4:30 صباحًا و2:15 مساءً.

ومسلسل راجعين يا هوى يشارك فيه إلى جانب خالد النبوي وسلمى أبو ضيف، كل من نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، مصطفى درويش، ومجموعة أخرى من الفنانين، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي وعاطفي حول فكرة العائلة غير المترابطة.