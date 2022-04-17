نشر الفنان أحمد الفيشاوي البوستر الرسمي لفيلم "أشباح أوروبا" استعدادا لطرحه موسم عيد الفطر بدور العرض. وكتب أحمد الفيشاوي على بوسترات الفيلم الرسمية: "أبطال أشباح أوروبا هيستنوكو من أول أيام عيد الفطر المبارك". وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية. ويشارك في بطولته هيفاء وهبي أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد الفيشاوي يروج لـ أشباح أوروبا: فيلم عيد الفطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.