كريم قاسم يكشف حقيقة تورط ريهام حجاج في اعتزال توفيق عبدالحميد وتلاعبها في التتر (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - دافع الفنان كريم قاسم عن الفنانة ريهام حجاج، بعد اتهام البعض لها بالتسبب في اتخاذ الفنان توفيق عبد الحميد قرارا باعتزال التمثيل، وهو الأمر الذي نفاه لاحقا.

وقال كريم قاسم في مقابلة أعادت ريهام حجاج نشرها عبر حسابها في إنستجرام، تحدث فيها عن تفاصيل تعاونه للمرة الثانية مع ريهام حجاج من خلال مسلسل “يو تيرن” : “المسلسل واجه افتراء من بعض الناس، حد يطلع يعمل مونتير ويقولك أنا اشتغلت وهو أصلا مالهوش علاقة بالمسلسل، وواحدة تتكلم على التتر وتقولك أصلها ظلمتني، يا جماعة أنتو بتلغوا مؤسسة كاملة، في شركة إنتاج وفي مخرج وفي ناس تانية بتاخد قرارات، أنا عمال أغني الظلم ظلمات بتاعت التتر بسبب المواقف دي، وابتديت أحس إن في حاجة ممنهجة، بالذات ضد ريهام”.

وأضاف : “أنا متفهم إن فيه ناس ممكن ما تحبش ممثل، لكن لما جيت أركز شوية، ولما تابعت الكومنتات، لقيت حوالى 70 ٪ منها صفحات عمرها ما نشرت بوستات، وبالمناسبة أنا تاني سنة أشتغل مع ريهام حجاج ما شوفتش منها حاجة واحدة وحشة، بل بالعكس وقفت جنبي كتير، أوقات كتير ماكنتش قادر أشتغل سواء السنة دي، أو السنة قبل اللي فاتت أو متضايق من حاجة أو كدة، كانت هي تتدخل وتحل رغم إن ده مش شغلانتها، ففعلا أنا ما شوفتش منها حاجة واحدة وحشة”.

وتابع : ” أما فيما يتعلق بالأستاذ توفيق، إحنا كلنا اتفاجئنا إنه نزل البوست دا في التوقيت دا، بس أنا برضه مع شغلي معاه مقدر جدا، لأن الظروف اللى بنشتغل فيها اتغيرت، إحنا بنصور يوميا 14 و18 ساعة وأحيانا بنوصل لـ 23 ساعة يوميا، وطبعا أنا مقدر ظروفه الصحية”.