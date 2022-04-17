أول تعليق من توكيل “ال سي وكيكي” بعد قرار إغلاق فروعه في مصر خلال ستة أشهر

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، قرارا بشطب أكثر من 173 شركة من سجل المستوردين، ومن بينهم توكيلات lc Waikiki.

وقالت شركة lc Waikiki، لـ القاهرة 24، إن الشركة ستواصل عملها في مصر في كل فروعها.

وأضافت شركة lc Waikiki، أنها ستواصل العمل في كل الفروع والمواقع التابعة للشركة، والدفع عبر الإنترنت.

في السياق ذاته، ردت غرفة الملابس في اتحاد الصناعات المصرية، على إيقاف الاستيراد لـ البراند التركي lc waikiki إل سي وايكيكي للملابس الجاهزة، وإغلاق أفرع العلامة التجارية في مصر خلال مدة لا تتعدى 6 أشهر بعد إيقاف عدد من العلامات التجارية عن الاستيراد.

ووفق مستند حصل القاهرة 24 على نسخة منه، أوقفت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أكثر من 1500 شركة لعلامة تجارية أجنبية من قوائم التصدير للسوق المصري، بسبب عدم استيفاء شروط قرار 43 لسنة 2016، منهم شركات ملابس عملاقة مثل فرست براند ودولفين للملابس، ومجموعة كارين ميلين للملابس النسائية البريطانية الشهيرة، وسويس فاشن تايم السويسرية الشهيرة للملابس النسائية، وعلامة COAST FASHIONS الإنجليزية الشهيرة أيضا.

لكن القوائم التي ضمت أكثر من 200 شركة تركية تم إيقافها وشطبها من سجلات السماح بالتصدير للسوق المصري، لم تشمل اسم براند lc waikiki.