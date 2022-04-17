شاهد .. درة تنهار من الصراخ في "رامز موفي ستار" ورامز يسخر من تمثيلها.. اليكم ما قاله!

حلت الفنانة درة، ضحية الحلقة السادسة عشر من “رامز موفي ستار"، والمذاع على قناة “mbc مصر” حيث انهارت الفنانة درة من الصراخ، أثناء تأدية مشاهدها الأكشن مع النجم العالمي فان دام.

حيث تفاجأت بانفجار القنابل من حولها وقفز الموتوسكلات من فوقها، واشتعال النيران، وسرعة سير السيارة حيث حل محل النجم العالمي فان دام الفنان رامز جلال داخل السيارة.

وأدت درة مشهد مع فان دام ليبدأ رامز جلال في السخرية من طريقة تمثيلها.

وعلقت السيارة على حافة الجبل الرملي، لتتفاجأ بتواجد تمساح في البحيرة التي تعقب الجبل الرملي، لتشعر أنها آخر لحظات في حياتها وتنهار من البكاء والصراخ.

وأخافها رامز جلال من خلال الثعبان، لتصرخ درة قائلة: “ابعد عني الزفت ده بس.. حد يلحقنا يا جماعة”، وأنقذها رامز ليفاجئها بأنه مجرد مقلب لتنهار عليه بالضرب.