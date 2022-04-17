بطل باب الحارة عباس النوري : فوزان موجود في كل حارات سورية

ظهر الفنان عباس النوري في لقاء قصير مع منصة "يلا تريند" ليقوم بالرد على الانتقادات الدائرة حول مسلسل (مع وقف التنفيذ) المعروض الان في الموسم الرمضاني الحالي، واراء البعض بأنّ هذا العمل يسيء إلى سوريا.

ويلعب الفنان السوري عباس النوري دور (فوزان)في مسلسل مع وقف التنفيذ وهي شخصية انتهازيه ومحتالة يسعى الى مصلحته و إن تطلب الأمر تنازلات او مخالفة القانون، او كما هو بالفعل التجسيد الحقيقي لمقولة ميكافيللي "الغاية تبرر الوسيلة" عبر القوادة او غيرها من الأمور المرفوضة عرفا وقانونا وشرعا.

واضاف النوري ان الوضع الانتهازي الموجود في الحياة الاجتماعية خلف شخصيات مثل شخصية (فوزان) و أكّد أن هذه الشخصية موجودة في كل حارات سورية، وأضاف أن المشاهد بين المسلسل ومتابعينه يعرفون بأن هذه الشخصية حقيقيه معتبرا ان المسلسل كاملا واقعي ويشبه الحياه الحقيقية في سوريا.

وقام النوري بالرد على الانتقادات حول هذا العمل ان الناس اصبحت تفكر بعقلية السلطات والرقابة، واضاف ان هذه الانتقادات غير صحيحة وقال ان السلطات الناجحة يكون لديها هامش كبير من التفاهم والتصالح مع الثقافة للتعبير عن الواقع الإجتماعي عبر المسلسلات.

واكد النوري ان التعبير عن الرأي حق طبيعي وديمقراطي وهو من أسس المواطنة والإنسانية ولا بدّ من طرح الرأي والرأي الآخر وتبادل النقاش.

يذكر ان مسلسل مع وقف التنفيذ قد حاز على اعلى نسب المشاهدات في الموسم الحالي، وقد ترأّس قائمة ابرز الاعمال الدرامية السورية لهذا الموسم، وهو من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، وإخراج سيف سبيعي، ومن بطولة عدد كبير من الممثلين والفنانين السوريين، منهم : عباس النوري، سلاف فواخرجي، غسان مسعود، فايز قزق، يامن الحجلي، سيف السبيعي وغيرهم الكثير.