لن تصدق من هي زوجة النجم أكرم حسني "المحجبة".. تداول أول صورة لها والصدمة في عمرها الكبير!

حظيت أغنية الفنان أكرم حسني "أنا العريس" من مسلسل (مكتوب عليا)، المعروض في موسم رمضان الحالي، بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، وحققت نسبة مشاهدة بلغت 216 ألفا و959 بعد 10 ساعات من إذاعتها أمس السبت.

والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني وتوزيع نادر حمدي، وتأتي ضمن مجموعة من الأغاني جرى تقديمها في المسلسل مثل "ستوأنا"، والتي حققت ملايين المشاهدات منذ إذاعتها.

وجاءت أغنية "أنا العريس" خلال فرح "جلال" أكرم حسني على رقية (آيتن عامر) وسلمي (هنادي مهنا) في نفس الوقت.

زوجة أكرم حسني

لميس الجوهري هي زوجة الفنان أكرم حسني. مصرية في الخمسينيات من عمرها. عملها ومسيرتها غير معروفين، لكن الجدير بالذكر أنها خارج الوسط الفني وليس لها علاقة به. أما زوجها الفنان أكرم حسن، فهو من أبرز النجوم في مصر، حيث يقدم فنًا كوميديًا خفيفًا للجمهور والمتابعين من مختلف دول الوطن العربي.