شاهد.. ابنه أصالة شام الذهبي مع زوجها من شهر العسل

نشرت شام الذهبي أبنه أصالة صور جديدة لها من شهر العسل مع زوجها و ذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام.
و ظهرت شام الذهبي بصور رومانسية مع زوجها و علقت قائلة:"With you my life has just begun… to a life filled with evermore adventure, laughter and good food "
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