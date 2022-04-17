ملك الصواف ترفع الفستان | فضيحة ملك الصواف

ملك الصواف ترفع الفستان | فضيحة ملك الصواف، حيث ظهرت ملك الصواف،

وهي ممثلة سورية عراقية الأصل أثناء وجودها عبر البث المباشر عبر قناتها على اليوتيوب،

وهي تلعب الببجي، حيث أنها تحمست واثناء اللعب فقامت برفع ثيابها ليظهر جزء كبير من جسدها.

ما أثار جدلاً واسعاً من رواد التواصل الاجتماعي، وقد علق أحدهم المتابعين لها: “عادي عادي محد شاف”،

ومن المعروف بأن ملك الصواف شخصية مؤثرة ومشهورة عبر منصة التواصل الاجتماعي،

والجدير بالذكر بأنها تنقلت خلال حياتها ما العراق و سوريا والسعودية والسويد.

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السيرة الذاتية ملك الصواف ويكيبيديا

ملك الصواف فنانة سورية الأصل حيث أنها ولدت في دمشق وتربت وترعرعت فيها، وقد قضت حياتها متنقلة ما بين سورية والعراق والسعودية والسويد، وقد وتلقت تعليمها في مدارس المختلفة بسبب انفصال ابوها وامها عن بعضهما أثناء طفولتها، وقد تعلقت بجدها حيث أنها رافقته لفترة من الزمن فقد كان دائم التنقل حيث أنه كان مسؤولاً عن الأوقاف في عدة دول بالشرق الأوسط، وقد تأثرت بجدها كثيراً الذي أكسبها كثيرا من خبرته في الحياة،كما أن ملك اهتمت بدراسة كلن من الطب والتاريخ والتفسير وعدة دراسات أخرى التي درستها في عدة دول، حيث أنها استقرت في السويد لتدرس الطب النفسي حيث بدأت في مجال الإعلام الرقمي والبث المباشرة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة و منها: الليغو لايف و الفيسبوك وغيرها من المواقع، وقد أصبح عدد متابعيها ما يقدر بخمسة ملايين متابع في مختلف دول العالم.

وقد تعرضت ملك لظروف صعبة خلال فترة لجوئها إلى السويد سواءً خلال سفرها أو حتى بعد وصولها للسويد، ولكونها فقد كانت لا تزال صغيرة وغير بالغة آنذاك، فمكثت في دار حكومي للإيواء حتى سن البلوغ.