حقيقة وفاة عصام باب الحارة

عصام باب الحارة ! هو شخصية يقوم بأدائها النجم السوري ميلاد يوسف منذ بدء عرض العمل حتى يومنا هذا دونما انقطاع مثل بقية الفنانين الذين لم يكملوا أدوراهم في هذا العرض.

و في كل جزء يُعرض بالموسم الرمضانيّ تصدر عدة أخبار ما بين إشاعات و غيرها تقصد فناناً مشاركاً في هذا العمل.

و لعل أبرز من تطالهم هذه الأخبار و الإشاعات هم أبطال هذا العرض أمثال ميلاد يوسف و صباح الجزائري التي تؤدي دور “سعاد” زوجة أبو عصام

من هو عصام باب الحارة

ربما يتساءل بعض المشاهدين عن هوية و شخصية ” عصام ” الواقعية.

في مقالنا هذا سوف نبين لكم بعض الحقائق و الإجابات حول تساؤلاتكم حول الفنان السوري ميلاد اليوسف و الذي يقوم بأداء دور عصام في باب الحارة

و الجدير بالذكر أن عرض باب الحارة بدأ منذ أكثر من اثنا عشر عاماً.

عُرض الجزء الأول منه عام 2007 ليتابع فريق التأليف و المونتاج إنتاج هذا العمل سنوياً حتى عامنا هذا 2022 مع انقطاع عام واحد في 2012 فقط.

الفنان ميلاد يوسف ويكيبيديا

ولد الفنان السوري ميلاد يوسف في مدينة حمص عام 1976 تخرج من المعهد العالي للفنون 1997.

و بدأ مسيرته المهنية عن طريق البرامج التلفزيونية الرمضانية التي كانت تعرض على التلفزيون السوري في ذلك الحين.

ثم بدأ في المشاركة ببعض الأعمال الشامية مثل مسلسل “أيام شامية” الذي كان من بطولة الفنان السوري بسام كوسا إضافةً لصباح الجزائري و سليم صبري.

تزامناً مع عرض المسلسل السوري الشهير “باب الحارة” تداولت عدة صفحات و مواقع خبر وفاة الفنان السوري ميلاد يوسف و الذي يؤدي دور عصام، فما حقيقة ذلك ؟