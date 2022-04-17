شاهد.. بسمة وهبة تروج لحلقتها مع عصام الحضري

روجت الإعلامية بسمة وهبة لحلقتها الجديدة من برنامج “العرافة ٢” عبر صورة نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”. وظهرت بسمة وهبة في الصور برفقة كابتن عصام الحضري مدرب حراس مرمي منتخب مصر الأول لكرة القدم، وعلقت قائلة: غدا ضيفي السد العالي واسرار وكواليس لم تظهر في ليل ولا نهار.

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