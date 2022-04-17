هو انتي حامل بجد؟".. شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها وتحسم الجدل بأجابتها !

الرياض - محمد الاطلسي - أجابت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على عدد كبير من أسئلة جمهورها عبر خاصية «ASK» في «ستوري» حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات «انستجرام». وكشفت شيرين عبدالوهاب أنها لن تقدم ألبوما جديدا ردًا على سؤال «الألبوم امتى يا قمر؟» قائلة: «فكرة الألبوم بقت قديمة، وإن شاء الله هانزل كل فترة مجموعة أغاني جديدة»، وردت على سؤال آخر «هل فيه كليب قريب وكم أغنية؟» وأجابت أنها ستقدم 3 أغاني و2 فيديو كليب.

وردت شيرين على سؤال «تامر حسني ولا عمرو دياب اللي صوته أحلى؟» قائلة: «الاثنين أصوات مميزة وفي جنبهم مطربين ثانيين مفضلين لي، زي أستاذنا فضل شاكر ووائل كفوري». «أنتِ حامل بجد؟» وردت الفنانة شيرين على سؤال «أنتِ حامل بجد؟»، نافية أن تكون حاملا قائلة: «أنا شرحت قبل كده في مداخلة أسباب انتفاخ المعدة عندي فهو له علاقة ببكتيريا والقولون العصبي». وأكدت شيرين على أنها «مبسوطة في حياتها»، ردًا على سؤال «مبسوطة في حياتك؟» قائلة: «الحمد لله جدا أكيد ما ينفعش يكون فيه الكم ده من حب الناس وما أكونش سعيدة». حقيقة مشاركتها في برامج مسابقات غنائية وأشارت إلى أنها من الممكن أن ترتب للقاء جمهورها، ردًا على سؤال «إحنا إزاي كفانز نقدر نقابلك ونعبر لك عن قد إيه بنحبك؟» قائلة «أكيد في أوقات تقدر تجمعنا وإن شاء الله نرتب ليوم نجتمع فيه مع بعض». كما نفت «شيرين»، مشاركتها في أي برامج مسابقات غنائية في الفترة الحالية واعتبرت أن شهر رمضان بالنسبة لها «أجمل شهر خلقه ربنا»، مؤكدة على أن نانسي عجرم واليسا «الاثنين صوتهم أحلى من بعض»، ردًا على سؤال «إليسا ولا نانسي صوتها أحلى».