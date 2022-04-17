“يوتيوب” يحذف إعلان “بنك القاهرة” لـ محمد منير والشاب خالد.. ومهدد برفعه من القنوات لهذا السبب

ابو ظبي - احمد الجزار - حذف موقع “يويتوب” إعلان بنك القاهرة الذي يشارك بغنائه كل من النجم محمد منير والشاب خالد وأمير عيد ومروان موسى، بسبب سرقة لحنه من الفنان محمد رحيم.

وكتب محمد رحيم، عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “الحمدلله رب العالمين، إدارة موقع يوتيوب تحظر إعلان بنك القاهرة لإثبات واقعة السرقة والتعدي على الأعمال المحمية التي تم سرقتها في إعلان بنك القاهرة، وسوف يتم حظر الإعلان في كل المواقع والفضائيات تباعًا الفترة المقبلة، إذا لم يتم التوصل لحل مع أصحاب الشأن”.

يذكر أن محمد رحيم كشف تفاصيل تعرض أحد ألحانه للسرقة من قبل القائمين على إعلان بنك القاهرة، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، وكتب: “زي ما أنا متعود كل سنة ألاقي في رمضان لحن من ألحاني نازل في أحد الإعلانات أو المسلسلات دون استئذان أو تصريح مني أو من الشاعر، والمرة دي الضرر كبير جدًا لأنه تم سرقه لحني ووضعه في واحد من أكبر الحملات الدعائية، وهو إعلان إعلان بنك القاهرة.

وتابع: بتتعاملوا زي ما تكونوا واثقين أن مفيش حد هيعملكوا حاجة، ولا حد هيعاقب اللي سرق واعتدى والله العظيم حرام مجهود السنين يترمي على الأرض كده قدام عنين الواحد وهو حي يرزق، إيه الاستخفاف والاستهانة دي بالبلد وبقوانينها وقضائها؟

وأكد محمد رحيم على أنه سيلجأ للقنانون لمحاولة أخذ حقه من القائمين على إعلان بنك القاهرة، والذين سرقوا لحن الإعلان منه.

وجاءت فكرة الإعلان في شكل حوار بين الأجيال حول الأغاني، فظهر في البداية رجل مع ولد صغير يسمع أغنية من النوع الذي يجذب جيله، ليسأله “إنت فاهم حاجة من اللي بتسمعه”، فيرد عليه قائلا : “يعني انتو فاهمين حاجة من ديدي وشمندورة”، في إشارة إلى الأغنيتين الشهيرتين لخالد ومحمد منير.