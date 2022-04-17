الشركة المنتجة لمسلسل “بطلوع الروح” توضح حقيقة اختطاف أحمد السعدني في لبنان

ابو ظبي - احمد الجزار - أثيرت الساعات الماضية أنباء عن اختطاف الفنان أحمد السعدني، في لبنان وذلك أثناء تصوير مشاهده في مسلسل “بطلوع الروح” بطولة منة شلبي، والذي بدأ عرض أولى حلقاته أمس السبت، ضمن السباق الرمضاني.
وقد أصدرت شركة سيدر أرت لصاحبها المنتج صادق الصباح بيانًا لتوضيح ما اثير حول عملية الاختطاف التي تعرض لها المسلسل.
وجاء البيان كالتالي: بعد تداول أنباء بخطف الممثل المصري أحمد السعدني، عند مفرق بلدة طيبة، تؤكد شركة الصباح إخوان أن السعدني بألف خير والخبر عار من الصحة، إذ إن فريق العمل انتهى اليوم من تصوير مشاهده الخاصة بمسلسل بطلوع الروح الرمضاني.
وواصل البيان: وتؤكد الشركة أن المخطوف هو موظف يعمل لدى شركة الصباح، وأن المنتج صادق الصباح يتابع ملابسات القضية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
بداية الأزمة جاءت عندما أعلن محمد فارس شقيق الفنان محمود فارس وهو أحد الفنانين المشاركين في المسلسل اختطافه في لبنان، حيث كتب عبر صفحته على “فيسبوك”: “تعرض فريق مسلسل بطلوع الروح لعملية خطف في لبنان أثناء تصوير المسلسل والجيش اللبناني يتدخل لإنقاذهم”.
وسائل إعلام لبنانية نفت ما تردد عن اختطاف الفنان أحمد السعدني عند مفرق بلدة الطيبة اللبناينة، وأكدت أن السعدني بخير وخبر اختطافه عار تمام من الصحة، كما أشارت إحدى الصحف اللبنانية أن فريق العمل انتهى أمس من تصوير مشاهده الخاصة بالمسلسل في لبنان.
ومسلسل “بطلوع الروح” من بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.
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