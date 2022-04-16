تفاصيل تعرض أحد أفراد عمل مسلسل “بطلوع الروح” للخطف في لبنان

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرض أحد طاقم عمل مسلسل بطلوع الروح للخطف في أثناء تصوير المسلسل في مدينة بعلبك في لبنان، بالقرب من منطقة بريتال على إحدى الطرق السريعة.

وكتب محمد فارس شقيق الممثل محمود فارس، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: تعرض فريق عمل مسلسل بطلوع الروح لعملية خطف في أثناء تصوير المسلسل، والجيش اللبناني تدخل لإنقاذهم.

يذكر أن من تعرض للخطف هو محاسب بشركة الصباح للإنتاج وليس أحد أبطال المسلسل، كما زعم العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل بطلوع الروح

وعلى جانب آخر، مسلسل بطلوع الروح من تأليف محمد هشام عبيه، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وضم المسلسل عددا كبيرا من الفنانين، من بينهم منة شلبي، محمد حاتم، إلهام شاهين، عادل كرم، دياموند بو عبود، وأيمن عزب، وغيرهم من النجوم.

وسبق وقال محمد هشام عبية، إن فكرة المسلسل كانت لـ منة شلبي في الأساس واختيار إلهام شاهين لتجسيد درو زعيمة لأحد الجماعات الإرهابية كان من اختيار المخرجة كاملة ابو ذكري.

وأثار مسلسل بطلوع الروح ضجة واسعة قبل عرضه، وذلك بسبب تناوله قضية الأرهاب وداعش وكيف يستدرجون المواطنين لاتباع عقائدهم المتطرفة، وتطرق المسلسل في أولى حلقاته والذي عرضت منذ قليل إلى مذبحة الأرمن والاحتلال العثماني، إذ قال سليم الذي يقوم بدوره أيمن عزب خلال الحلقة إن العثمانيين محتلون ويحاولون تغيير الحقائق.