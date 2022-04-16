الحماية تدفع بـ10 سيارات إطفاء لحريق مخزن بالقرب من فيلا عادل إمام (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بـ 10 سيارة إطفاء وخزانين مياه سعة 35 لترا للسيطرة على حريق نشب داخل مخزن تابع لمصنع سجائر بالقرب من فيلا الفنان عادل إمام بطريق المنصورية بمنطقة كرداسة، وتواصل قوات الحماية المدنية محاولات السيطرة عليه.

حريق مخزن سجائر بكرداسة

وكشفت المعاينة الأولية لحريق نشب داخل مخزن تابع لمصنع سجائر بالقرب من فيلا الفنان عادل امام بطريق المنصورية بمنطقة كرداسة، أن الحريق التهم بقايا الـ”فل” المستخدمة في صناعة السجائر.

واضافت المعاينة أن الحريق نشب في الساحة الأمامية من المخزن.

وتكافح قوات الحماية المدنية بالجيزة جهودهم في محاولة السيطرة وإخماد حريق داخل مخزن تابع لمصنع سجائر بالقرب من فيلا عادل إمام بطريق المنصورية بمنطقة كرداسة.

فيلا الفنان عادل إمام

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن تابع لمصنع سجائر بالقرب من فيلا الفنان عادل امام بطريق المنصورية بمنطقة كرداسة وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

الحماية المدنية

وقالت إدارة الحماية المدنية، إنه قد تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التي تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.