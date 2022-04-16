أحمد سعد يتصدر تريند يوتيوب بـ ”صاحبي يا جدع”

تصدرت أغنية "صاحبي يا جدع" للفنان أحمد سعد تريند رقم ٣ علي يوتيوب بعد طرحها مؤخرًا علي منصات التواصل الاجتماعي والقنوات التليفزيونية، وشاركه الغناء الطفل محمد أسامة، وطُرحت الأغنية لصالح دعم محاربي السرطان من الأطفال. وظهر الفيديو كليب للأغنية علي شكل فيلم قصير، يوضح المعاناة التي تشعر بها أُسر الأطفال المُصابين بالسرطان. أغنية صاحبي يا جدع من تأليف منه عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع فهد الشلبي، ومن تنفيذ شركة ريلود برودكشن هاوس، منتج مُنفذ محمود فكري، وهادي عادل، وإخراج ميدو عادل.

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