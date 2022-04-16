شاهد.. مريهان حسين تتألق في إطلالة ريفية

نشرت الفنانة مريهان حسين صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام ". وظهرت مريهان حسين من داخل أحد الحقول الريفية بين الزرع الأخضر ،مرتديةً جلباب بيج اللون ،معلقهً " فدهشت بين جماله وجلاله ونالت إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي .

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