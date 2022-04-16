نشرت الإعلامية بسمة وهبه عدة صور جديده لها من أحدث جلسه تصوير عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام". وظهرت فيها بسمة وهي مرتديةً فستاناً بلون البيج الفاتح ومعتمدة علي الميكب الناعم المائل الي الترابي . مما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعلهم معها عبر التعليقات .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. بسمه وهبه تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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