شاهد.. سلمى أبو ضيف تسأل متابعيها: ولاء هتتجوز دكتور وسيم ولا إيه...

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة جديدة لها من كواليس مسلسلها "أولاد أبو الهنا" والذي يعرض خلال السباق الرمضاني "عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام". وظهرت سلمى، وهي تبكي معلقةً: "ولاء هتتجوز دكتور وسيم ولا إيه؟".

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