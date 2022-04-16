فن ومشاهير

الوسط الفني في صدمة: أشهر وأجمل ممثلّة في سوريا وأحدى نجمات مسلسل باب الحارة تتحول إلى فتاة ليل .. لن تصدق من تكون؟

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الرياض - محمد الاطلسي - الممثلة السورية التي عرفها الناس من خلال مشاركتها في مسلسل في جزءه الخامس وغابت عن أجزاءه الأخيرة تعيش حالة من الإفلاس على صعيد الدراما والتمثيل ولم تعد تشارك في أي من الأعمال الدرامية، وإنتقل سوقها من التمثيل إلى أعمال أخرى مشبوهة.

فقد شوهدت تلك الممثلة السمراء تعمل في أحد الملاهي الليلية في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة، وتعمل مثل فتيات الليل تعرض جسدها ومفاتنها من أجل أن تسترزق خاصة بعد الأزمة في سوريا وعدم طرح إسمها مجدداً للمشاركة في الأعمال الدرامية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر : صدى البلد  

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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