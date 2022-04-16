نشر الفنان حمادة هلال صورة جديدة له من كواليس مسلسة الجديد والذي يعرض خلال السباق الرمضاني "المداح 2 " عبر صفحتة الرسيمة علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام". وعلق قائلاً :" الله اكبر والحمدلله على النجاح الكبير فى كل الوطن العربي يارب كملها على خير ويكرم كل واحد تعب على شغله"، مما نال إعجاب متابعيه من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعلهم معه عبر التعليقات .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. حمادة هلال: الحمدلله على النجاح الكبير فى كل الوطن العربي ويارب... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.