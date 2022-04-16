شاهد.. عيد ميلاد حبي أنا .. أشرف زكي يهنئ روجينا بعيد ميلادها

هنأ الفنان أشرف زكي زوجته الفنانة روجينا بعيد ميلادها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام". ونشر صورة جديدة لها وعلق قائلاً: “عيد ميلاد حبى أنا ربنا رزقنى بأطيب إنسانة وأجمل قلب وأحلى أم وأرق زوجة إنها الإنسانة والفنانة والجميلة إنها حور الدراما المصرية وفدوة الرهيبة ربنا يحفظك ويخليكى لينا أنا ومايا ومريم ربنا يخليكى ياعمري”.

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