أنا مش بتاع سبوبة.. أمير عيد يرد على منتقديه بسبب إعلان “حياة كريمة”

ابو ظبي - احمد الجزار - رد الفنان أمير عيد، عضو فرقة “كايروكي” على الانتقادات التي وُجِّهت له بسبب تقديم إعلان مبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى أنه اعتاد على تقديم محتويات إعلانية في رمضان مع المؤسسات الخيرية بدون أجر.

وكتب “أمير” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كل اللي بيزايدوا وبيحكموا بتوع كلام ميعرفوش الحقايق والنوايا، ومفيش حد يعرف يجبرني على شيء ولا يشتريني، ولا أنا بنهزم، وأنا مش بتاع سبوبة، وبعمل كل ده كل سنة بدون أجر وعن اقتناع وللخير، وأنا اللي بسعى من غير ما حد يطلب، ومكنتش أحب أقول كده بس حبيت أطمن أي حد مصدق فيا أو متشكك عن حب”.

إعلان حياة كريمة

وكان الفنان أمير عيد رد في وقت سابق على الاتهامات التي وُجهت له مؤخرا بشأن اقتباسه لحن الموسيقار سيد مكاوي في إعلان “حياة كريمة” الذي قدمه مع بداية شهر رمضان المبارك.

وقال “عيد” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “حد بعتلي التويتة دي وحبيت أوضح أنا مش بائس، أنا في حتة حلوة وبحاول أرجع الحياة تاني، ويبقى ليا دور وأعمل خير، ثانيًا أنا عمري ما سرقت لحن، واللحن بتاع سيد مكاوي والشركة بتمتلك حقوقه، والموضوع مقصود ومحدش سرق حد، أخيرًا الواحد بيجتهد وبيسأل وبيتوكل على الله وبيصدق النية”.

وكان عدد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي قد انتقدوا عدم الإشارة أو وضع اسم الموسيقار الراحل سيد مكاوي على الإعلان الخيري الذي شارك في تقديمه المطرب أمير عيد، وحقق تفاعلًا كبيرًا.

أمير عيد

وفي وقت سابق قال أمير عيد: إن عودته للشاشة وظهوره في شهر رمضان كان من خلال تعاونه مع مؤسسات خيرية مثل بنك الطعام وحياة كريمة، موضحًا أن الموضوع الخاص بأغنية حياة كريمة التي ظهرت مؤخرًا تم خلال 10 دقائق.

وشدد أمير عيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، على أنه هو مَن اقترح الأغنية الخاصة بحياة كريمة وقام بعملها، نافيًا ما تردد بشأن أنها كانت بتوجيه من المؤسسة نفسها، موضحًا أن صديقة عرفته على المؤسسة بعد عمل الأغنية.

وأضاف أنه استمع للحن الأصلي الخاص بأغنيته عن حياة كريمة، وهو للراحل سيد مكاوي في مسرحية “مدرسة المشاغبين”، موضحًا أنه تمت الإشارة بالفعل إلى ذلك في تتر الأغنية.