“ربنا انقذني من موت محقق”.. رانيا ياسين تكشف نجاتها من حادث في كواليس مسلسل “انحراف”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين عن تعرضها لحادث أثناء تصوير دورها في مسلسل “انحراف” بطولة الفنانة روجينا.

روت رانيا محمود ياسين عما حدث معها في كواليس مسلسل انحراف من خلال منشور لها عبر حسابها على فيسبوك كاتبة:”اللهم لك الحمد ربنا أنقذني موت محقق كنت بصور مشهد في مسلسل انحراف كنا بنصور في فيلا من فيلل جاردن سيتي القديمة وأنا في المشهد النجفة ثقيلة جدا سقطت أمامي كانت ممكن تقع على رأسي ونزلت علي الترابيزة اللي قدامي بالضبط سنتيمترات بعدتها عن رأسي.

وتابعت: اللهم لك الحمد اللي حصل معايا النهاردة فضل وكرم من ربنا لا يعد ولا يحصى اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا ملء السموات والأرض وملء ما شئت من بعد”.

مطالبات بوقف مسلسل انحراف لروجينا

يذكر أن النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى البرلمان يتهم فيه مسلسل انحراف بعدم الالتزام بالقيم وتقاليد الأسر المصرية.

وقال النائب محمد عبد الله في البيان إن العديد من الأعمال المعروضة حاليا تتضمن مشاهد فاضحة وألفاظًا سيئة وقيام السيدات في بعض المشاهد بأعمال إجرامية وصلت إلى القتل مثل ما تم من مشاهد في مسلسل “انحراف”.

وتابع زين الدين في بيانه: “هذا دليل قاطع على أن الضوابط التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي تتعلق بالالتزام بالكود الإعلامي الصادر عن المجلس منذ سنتين والمنشورة في الجريدة الرسمية من منطلق مسؤولية المجلس القانونية والدستورية المتعلقة بحماية حقوق المشاهدين والحفاظ على حرية الإبداع وعدم التعرض للنواحي الفنية للأعمال الدرامية والإعلانات لا يتم الالتزام بها من صناع الدراما الرمضانية”.

وطالب النائب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتأكد من خلو الأعمال الفنية المعروضة من مشاهد تحفز على العنف والكراهية سواء من المسلسلات أو البرامج، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأعمال الدرامية التي لا تلتزم بالقيم والعادات والتقاليد، والتي لم تراع المعايير المهنية والأخلاقية وتخالف ميثاق الشرف الإعلامي ووصفها بأنها تشوه صورة المرأة عمدا.

ويشارك روجينا بطولة مسلسل “انحراف” كلا من سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.