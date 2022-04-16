القصة الكاملة لحذف فان دام كل صوره وفيديوهاته مع رامز من برنامج “رامز موفي ستار”

ابو ظبي - احمد الجزار - خلال الساعات الماضية، أثار النجم العالمي فان دام جدلاً واسعاً، على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة في العالم العربي، بعدما حذف جميع صوره من برنامج رامز موفي ستار، التي تجمعه بالنجم رامز جلال من حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

لم يعلن فان دام عن السبب الذي دعاه إلى هذا التصرف، الأمر الذي فتح باباً أما رواد التواصل الاجتماعي للتأويلات، حيث تنبأ كثيرون بوقوع خلاف بين النجم العالمي، ورامز جلال شخصيًا، أو القائمين على برنامج رامز موفي ستار.

البعض الآخر توقع أن يكون هناك ثمة خلافً وقع بين فان دام ورامز جلال، نتيجة أن البرنامج لم يحقق النجاح المتوقع بالنسبة إلى نجم عالمي بحجم فان دام.

فان دام يحذف صوره مع رامز جلال:

البداية جاءت من جانب النجم العالمي فان دام، عندما فاجأ متابعيه ومحبيه في الوطن العربي بحذف كل منشوراته عن برنامج رامز موفي ستار، الذي يشارك فيه بصحبة رامز جلال في رمضان الجاري.

فبينما اعتاد النجم العالمي فان دام على نشر صور ومقاطع فيديو من كواليس البرنامج، فوجأ متابعوه بأن آخر تغريدة ومنشور على صفحات فاندام، على موقعي تويتر وفيسبوك، ترجع لتاريخ 4 أكتوبر عام 2021، واختفت كل التغريدات والمنشورات التي تخص برنامج رامز موفي ستار، وخاصة على

وعلى صفحة فان دام على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” التي يتابعها نحو 34 مليون شخص، كانت آخر منشوراته فيها عبارة عن لقاءات فاندام مع مجموعة من أصدقائه حول العالم ولا يوجد ولا منشور واحد فقط يخص برنامج رامز موفي ستار.

هذا التصرف أثار به النجم العالمي، تساؤلات في العالم العربي، وخاصة من جمهور برنامج رامز موفي ستار ورامز جلال، الذين تساءلوا عن كواليس إقدام النجم العالمي على هذا التصور.

وتصدر برنامج رامز موفي ستار تريند مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية، بعد قيام الفنان العالمي فان دام بمسح جميع صوره مع رامز جلال على صفحته الرسمية.

ويأتي هذا التصرف الغريب، بعدما حقق برنامج رامز موفي ستار، نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه في رمضان 2022، حيث وقع العديد من الفنانين والمشاهير في فخ رامز جلال هذا العام، ومن بينهم مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، الفنانة هنا الزاهد، ياسمين صبري، صابرين، لاعب الكرة الشهير عمرو السولية، عائشة بن أحمد، أحمد فتحي، هدى المفتي، رانيا يوسف، ومحمد أنور، وإنجي المقدم ومايان السيد، وغيرهم.

مدير أعمال فان دام يعلق على حذفه صوره مع رامز جلال:

من جانبه، نشر وليد التلباني، مدير أعمال النجم العالمي فان دام، تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” معلقًا على حذف الفنان العالمي كل منشوراته عن برنامج “رامز موفي ستار”، الذي يشارك في تقديمه بصحبة الفنان رامز جلال.

لكن منشور التلباني، ما كان أثر من حلقة جديدة ضمن حلقات التصرفات الغريبة غير المفسرة، حيث كتب وليد التلباني، في منشوره: “بالنسبة لموضوع حذف ڤان دام كل ما يخص رامز موفى ستار من على فيسبوك للأسف مش هقدر أدلي بتصريحات حاليًا- يشعر بالاستياء-“.

وتواصلت صحيفة “النهار” اللبنانية، مع وليد التلباني، المستشار الإعلامي ومدير أعمال فان دام، وقال في تصريحات خاصة: “هناك تعليمات بعدم الحديث حول هذا الأمر، ولكن هناك شخصاً فاشلاً وحاقداً لا يحب النجاح وراء ذلك”.

وقال التلباني في تصريحاته الخاصة بـ”النهار”: “حسبي الله ونعم الوكيل في أعداء النجاح، وسوف يلقى المتسبب في ذلك عقابه، ونحاول حل الأزمة، وما حدث بسبب شخص لا يريد لـ فان دام النجاح في مصر والشرق الأوسط، والموضوع فيه مؤامرة.. هناك موضوع آخر تم حذفه من صفحة فان دام لم يلاحظه أحد، وتسبب فيه أيضاً الشخص نفسه الذي لا يقيم في مصر، ويريد أن يسبب الأذى له، وهذا الأمر أفصح عنه لأول مرة”.

وتابع: “فان دام ميغا ستار، وله اسم كبير حول العالم، وأثّر في حياتي وأنقذني منذ طفولتي، وأنا حزين بسبب ما حدث، خاصة بعد أن تبيّن حب الناس الكبير له في الشرق الأوسط بسبب أخلاقياته العالية وتواضعه.. هو سعيد جداً بنجاح برنامج رامز موفي ستار، خاصة بعد تحقيق حلقاته الأولى أكثر من 730 مليون مشاهدة عبر العالم، ويحرص دائماً على متابعة ردود أفعال الجمهور”.

MBC مصر تكشف حجم مشاهدات رامز موفي ستار:

بعد مسح فان دام صوره مع رامز جلال، أثارت أنباء فسخ قناة “MBC مصر” عقد النجم رامز جلال، بسبب فشل برنامج المقالب الذي يقدمه “رامز موفي ستار” وعدم تغطية تكاليفه، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت قناة “MBC مصر” في بيان رسمي إن برنامج “رامز موفي ستار” حصد الأرقام القياسية عبر نسب المشاهدة الرسمية الموثقة في مصر والعالم العربي خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، حيث حقق برنامج “رامز موفي ستار” أكثر من 730 مليون مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية خلال أول 8 أيام في رمضان.

وأشار البيان الذي حصلت وسائل إعلام عربية على نسخ منه، إلى أن الأرقام الرسمية للمُشاهدات خلال أول 8 أيام لشهر رمضان في العالم العربي وصلت إلى 29 مليون مُشاهدة عبر اليوتيوب، و483.5 مليون عبر سناب شات، و47.5 مليون عبر الفيسبوك، و602 ألف من خلال تويتر، و38.5 مليون عبر تيك توك، و2.5 مليون عبر إنستغرام.

وأكد البيان “تجاوز الإعلان الترويجي وبرومو برنامج رامز موفي ستار تجاوز شبكات التواصل الاجتماعي المُختلفة نحو 13 مليون مُشاهدة بعد طرحه قبل يومان من شهر رمضان المُبارك، بالإضافة للصفحات الرسمية الخاصة بالفنان رامز جلال”.

برنامج رامز موفي ستار:

انطلق برنامج “رامز موفي ستار”، مع ماراثون الأعمال الدرامية والتلفزيونية لعام 2022، من تقديم المصري رامز جلال، ويشاركه النجم العالمي فان دام، برعاية الهيئة العامة للترفيه.

وبرنامج رامز موفي ستار، تصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية شهر رمضان، تم تصويره بالعاصمة السعودية الرياض، ويشهد كالعادة أجواء من التشويق والإثارة والرعب تجاه الضيوف.

ويعتبر هذا البرنامج هو الثاني على التوالي الذي يصوره رامز جلال في المملكة العربية السعودية بعد برنامج رامز عقله طار، حيث أن الفنان رامز جلال كان قد قدم في رمضان من العام الماضي 2021 برنامج المقالب “رامز عقله طار”، الذي قدمه رامز جلال بمشاركة الفنان السعودي حسن العسيري، الذي استعان به للإيقاع بضيوفه حتى يكون في استقبال الضيوف في البداية، ويأخذهم في جولة بالمكان قبل خوض المقلب الذي بمقابلة رامز جلال مع الضيوف.

شارك رامز جلال، الإيقاع بالضيوف ضحايا المقلب، النجم العالمي فان دام، في موسم جديد من برامج المقالب التي يقدمها سنويًا في رمضان، والتي تتضمن الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة.

إذ يعد برنامج رامز موفي ستار، آخر حلقات سلسلة الفنان رامز جلال في برامج المقالب التي اشتهر بتقديمها في رمضان منذ عام 2011، فقدم في السابق برامج: رامز قلب الأسد، ورامز ثعلب الصحراء، ورامز عنخ آمون، ورامز قرش البحر، ورامز واكل الجو، ورامز بيلعب بالنار، ورامز تحت الأرض، ورامز تحت الصفر، ورامز مجنون رسمي، ورامز عقله طار، وأخيرًا رامز موفي ستار.