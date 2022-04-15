شيرين تتحدث عن رأيها في ارتداء الحجاب وتكشف عن دعم محمد صلاح لها ومسلسها المفضل في رمضان

ابو ظبي - احمد الجزار - قررت الفنانة شيرين عبدالوهاب التواصل مع جمهورها بشكل أكبر بعد فترة غابت فيها عنهم.

وعبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على “إنستجرام”، تلقت شيرين عبدالوهاب أسئلة كثيرة من جمهورها وردت عليها بصراحة كبيرة.

وكشفت شيرين عبد الوهاب عن تلقيها مكالمة من محمد صلاح، لاعب منتخب مصر المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، وكان ذلك ردا على سؤال “موقف أثر فيكي بشكل إيجابي؟”.

وقالت شيرين: مكالمة جاتلي من محمد صلاح كدعم ليا، وحقيقي المكالمة أثرت فيا بشكل إيجابي.

وعن فكرة ارتداء الحجاب قالت شيرين: الحجاب حجاب النفس والروح والأخلاق أولا قبل أي حاجة تانية.

أما عن أقرب صديق لها في الوسط الفني فقالت إنها الفنانة منة شلبي.

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وكشفت شيرين عبدالوهاب من خلال إجاباتها إنها تتابع خلال شهر رمضان 2022 مسلسل “الاختيار 3″، وممثلها المفضل هو الفنان أحمد زكي، والفنان ياسر جلال.

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وأوضحت شيرين أن أغنية “يا معافر” هي أقرب الأغاني إلى قلبها خلال هذه الفترة.

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يذكر أن شيرين عبد الوهاب قدمت أغنية “يا معافر” الأغنية الدعائية لإعلان بنك مصر في رمضان 2022.

وتقول كلمات الأغنية:

“دايما في الصورة أسطورة .. وخطير مش أي خطورة وشديد .. وعنيك باصة على بعيد .. ربك مبيديش أبدا حمل تقيل .. غير للكتف اللي يشيل .. يا معافر .. كمل للآخر”.

وآثار إعلان “بنك مصر” وأغنية شيرين عبد الوهاب “يا معافر” جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد طرحه بسبب عدم استطاعة البعض من الجمهور تفسير كلمة “يا معافر”.