أشرف زكي: غلطت لما سمحت برجوع حلا شيحة للفن وهذا سبب عدم التحقيق مع محمد رمضان

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدث الفنان أشرف زكي، عن أزمة حلا شيحة وقال أنه أخطأ عندما سمح بعودة حلا شيحة للفن مرة أخرى

قال أشرف زكي خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبه في برنامج “العرافة” المذاع على قناة المحور “أنا غلطت لما سمحت أنها ترجع، في ناس اعتزلت في هدوء”

وجهت بسمة وهبة سؤالا لأشرف زكي حول إمكانية استمرار الفنانات المعتزلات في نقابة المهن التمثيلية، أجاب زكي “على حسب رغبتهم في ناس بيشوفوا أن رسالتهم خلاص لكن هل نقبل أن حد يقول الفن حرام وبعدين يرجع”

وتابع “هي أخت فاضلة وزميلة عزيزة وشرفت اني درستلها لكن عايزة تنسحبي انسحبي احنا بنحب مهنتنا ولا نقبل اهانتها”.

وعن أزمة حلا شيحة مع تامر حسني قال “أنا اعرفها وهي طيبة وزميلة فاضلة وموقفها غريب لأن مينفعش بعد ما خلصنا اعترض لأن دي فلوس ناس”.

رد أشرف زكي على سؤال بسمة وهبة حول عدد الأشخاص الذي أوقف عضويتهم طوال فترة رئاسته وقال “من مس كيان مصر لم اتفاهم والمحكمة ايدتني”.

عن محمد رمضان

وتحدث نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي عن أزمة محمد رمضان والفنانة سميرة عبدالعزيز

قال أشرف زكي خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبه في برنامج “العرافة” المذاع على قناة المحور “أنا تواصلت مع سميرة عبد العزيز واول حاجة بعتلها رسالة اعتذار باسمنا كلنا وكلمتها ولما حكتلي اللي حصل قلتلها اكيد مش هو ولما اتكلمت معاه نفى اللي حصل”.

وتابع “هي قالت بس خبر الإدانة دايما ينتشر عن خبر الاتهام”

كما تحدث عن أزمة محمد رمضان مع نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر وقال “احنا ضد المنع وانا مبحميش حد لأن مفيش حد فوق القانون وهاني شاكر قال أن محمد رمضان وضعه مختلف لأنه عضو نقابة المهن التمثيلية وهو فنان مهم”

وأضاف “محمد رمضان مش فنان صغير هو كبير ومهم وعنده مسؤولية واحنا همسنا في اذنه مرة واتنين واثق أنه هيلتزم، هاني شاكر طلب التحقيق معاه لكن اللجنه عندنا لأزم شكوى رسمية بواقعة محددة علشان نحقق فيها”

واختتم حديثه “لو هو معترض ميديلوش تصريح”

يذكر أن أشرف زكي يشارك في الموسم الرمضاني بمسلسل “الاختيار” مع أحمد عز، كريم عبد العزيز، أحمد السقا وغيرهم نخبة من النجوم

كذلك مسلسل “دنيا تانية” مع ليلى علوي، مي سليم، فراس سعيد وغيرهم نخبة من النجوم.