شاهد.. ياسمين رئيس تستعيد لحظاتها الرومانسية مع زوجها السابق

نشرت الفنانه ياسمين رئيس،فيديو جديد برفقة طليقها هادي الباجوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات إنستجرام. واسترجعت ياسمين رئيس اللحظات الرومانسية مع زوجها السابق ،واكتفت بالتعليق علي الفيديو بالقلوب الحمراء.

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