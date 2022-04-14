وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات برنامج أهلا رمضان بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب

عبد الدايم : برنامج اهلا رمضان ياتى ضمن خطوات الاهتمام بالطفل وتنشئة اجيال جديدة واعية قادرة على استكمال مسارات التنمية والبناء

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات برنامج اهلا رمضان الذى ينظمه المجلس الاعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي ممثلا فى المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب ، كما سلمت جوائز الفائزين بمسابقة القاهرة في عيون أطفال العالم الإسلامى وعددهم 40 طفل من 11 دولة هى اذربيجان، الاردن، باكستان، بنجلاديش، روسيا، فلسطين، قطر، اليمن، الهند، تونس والصين والتى تأتى ضمن فعاليات الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي 2022 وذلك بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الفنان عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

قالت عبد الدايم، ان برنامج اهلا رمضان ياتى ضمن خطوات الاهتمام بالطفل وتنشئة اجيال جديدة واعية قادرة على استكمال مسارات التنمية والبناء ، واشارت انه يشمل العديد من الانشطة المميزة التى تشارك بها مختلف قطاعات الوزارة وتضم كافة اشكال الفنون والابداع إلى جانب عدد من الفعاليات الخاصة باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي ، مؤكدة ان احتفالات وزارة الثقافة بشهر رمضان تمتد إلى كافة المواقع التابعة على مستوى الجمهورية وتخاطب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية .

وفي كلمته قال الدكتور هشام عزمي ان برنامج اهلا رمضان هذا العام يتميز بموكبته للاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الاسلامي التى تؤكد مكانة المدينة العريقة واثرها الحضاري التاريخى ، وتابع ان المسابقة الحالية جاءت مواكبة لهذا الحدث الدولى الهام وتهدف الى تعريف اطفال دول العالم الاسلامى بصورة القاهرة التاريخية ، وأوضح ان حي السبدة زينب احد مقرات المبدعين والمفكرين مؤكدا تواصل تميزه من خلال فوز عدد من ابناء حديقته الثقافية في مسابقات دولية ، ووجه التحية والشكر لكل من ساهم تنفيد الفعاليات.

من جانبه رحب الكاتب محمد ناصف بالحضور وقال ان حديقة السيدة زينب شهدت تطورا في السنوات الاخيرة باتت مزارا لكل اطفال مصر بعد ان باتت تعمل على مدار اليوم ، ثم استعرض تفاصيل مسابقة القاهر في عيون اطفال العالم الاسلامي والتى شارك بها اطفال من 14 دولة تتمحور اعمالهم حول القاهرة التاريخية.

وكان حفل الافتتاح قد تضمن مسرحية رمضان جانا إخراج صلاح لبيب من عروض البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إلى جانب ركن السيرة الهلالية من تنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة وفقرة لفريق كورال أطفال ذوى الهمم بقصر ثقافة روض الفرج، معرض القاهرة في عيون أطفال العالم الإسلامي، استعراض الأراجوز من المدرسة المتخصصة بالحديقة ، أوبريت أهلا رمضان من إنتاج المركز ، توزيع جوائز مسابقة القاهرة في عيون أطفال العالم الإسلامي، انطلاق برنامج "حدوتة مصرية" على المسرح الصغير مع الشاعر أحمد سويلم والشاعر عبده الزراع والدكتور رمضان عبد الرازق من مجلس الشئون الإسلامية مع الشاعر الصغير ساجد عبد الفتاح الفائز في جائزة المبدع الصغير والفائز في مسابقة السفير الصغير للصين، مسرحية العرائس أراجوز وأراجوزتا التي أنتجها المركز في الاحتفال بيوم الأراجوز ، ورش متنوعة للفنون التشكيلية والحكي ودمج ذوى القدرات الخاصة بالإضافة إلى معرض للفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، ومعرض الحرفي الصغير ، ومعرض كتب وإصدارات المركز، إلى جانب عرض لفرقة "كذالون" للعرائس والمسرح الأسود ، عرض لفريق ذوي الهمم من أبناء الحديقة الثقافية، وعروض السيرك القومي .