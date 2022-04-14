عبدالرحمن أبو زهرة يفقد الوعي من جديد ويعود للعناية المركزة

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبد الرحمن أبوزهرة تطورات حالة والده الصحية، مشيرًا إلى أن الحالة تدهورت ما أدى إلى دخوله العناية المركزة مجددًا.

وأوضح أحمد أبو زهرة في تصريحات صحفية، أن الحالة الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة تراجعت مرة أخرى، وعاد إلى غرفة العناية المركزة بعدما فقد الوعي مرة ثانية، مطالبًا محبيه بالدعاء له.

والجدير بالذكر أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة خرج من غرفة العناية المركزة، منذ بضعة أيام إلى غرفة عادية بمستشفى الجلاء العسكري، وتحسنت حالته إلى حد ما.

وفي سياق متصل تعرض الفنان عبد الرحمن أبو زهرة إلى وعكة صحية أدت إلى فقدان الوعي وشرخ في الحوض، وتم نقله إلى أحد المستشفيات ثم أصيب ببكتريا في المعدة، وتم نقله إلى مستشفى الجلاء العسكري التي تم فيها إجراء جراحة الشرخ في الحوض.

و في سياق أخر تعد أخر أعمال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة هو مسلسل هجمة مرتدة، والذي عرض الماراثون الرمضاني السابق، مع العديد من النجوم من بينهم أحمد عز، وهند صبري، كما ينتظر عرض فيلمه الجديد أهل الكهف، الذي يتعاون به مع كل من: محمود حميدة، ومحمد فراج، وغادة عادل، وخالد النبوي، وبيومي فؤاد.