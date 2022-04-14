“خاني وأنا حامل”.. مفيدة شيحة تكشف لأول مرة سبب طلاقها (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - قالت الإعلامية مفيدة شيحة:” زواجي مرة أخرى وارد وليس لدي أي مشكلة في الارتباط أما الفترة السابقة فكان صعبًا بسبب صغر سن ابنتي”.
وتابعت خلال لقائها ببرنامج “سابع سما” الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب بقناة “النهار”:”مخوفتش من الارتباط تاني بعد خيانة زوجي السابق ليا ولكن حسيت إنى غلطت اني خضت تجربة الزواج علشان اتجوز وأخلف واقعد في البيت.
ولفتت مفيدة شيحة:”زوجي خانني وأنا حامل من منطلق الانتقام مني ومن أهلي اللى مكانوش موافقين عليه واعتقد ان جوازي منه كان غلط ولا هو حبني ولا أنا حبيته”.
وأشارت:”قفشت زوجي وهو بيخوني وقبلها عملت عليه تحريات لما لاحظت عليه تغيرات وقد كان شكي في محله، وبعدها علطول كان هناك انفصال”.
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