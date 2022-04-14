اندلاع حريق هائل بجوار النادي الأهلي بعد انفجار في خط للغاز

ابو ظبي - احمد الجزار - شب حريق هائل بجانب فرع النادي الأهلي في مدينة نصر، مساء اليوم الأربعاء. وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا، يفيد نشوب حريق بجوار النادي الأهلي في مدينة نصر. وأمر اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، رجال الإدارة العامة للحماية المدنية، بسرعة التوجه لموقع الحريق وإخماد النيران. ودفع اللواء انتصار منصور، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بسيارتي إطفاء، تمكنتا من السيطرة على الحريق دون خسائر. وكشفت المعاينة المبدئية للحريق، أن النيران نشبت في خط للغاز بجوار النادي.

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