الاختيار 3 الحلقة 12.. الشاطر يحرض ضد الجيش: «مش عاجبني اللي بيعمله...

واصل مسلسل الاختيار 3 الحلقة 12، توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي دفعت المواطنين إلى النزول وإسقاط حكم الجماعة في 30 يونيو 2013.

وشهدت الحلقة الـ 12 مؤامرة القيادي خيرت الشاطر وأعضاء جماعة الإخوان ضد الجيش المصري خاصة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال لأنَّه لا يخضع لأوامرهم، قائلاً: "مش عاجبني اللي السيسي بيعمله"

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، إفساد مخطط أكبر عمليات تفجيرية للإرهابية.

وعُرض خلال أحداث الحلقة تسريب لمرسي وظهر بجانبه خيرت الشاطر، وتحدث فيه عن مكالمة هدد فيها محمد رجب آخر أمين عام بالحزب الوطني، إذا قرر أن يحشد لمظاهرة بها 3000 شخص، سيواجهها بمظاهرات بها 30 ألف شخص.

كما تناولت محاولة جماعة الإخوان السيطرة على سيناء من خلال إعطاء الجنسية المصرية لبعض الأجانب حتى يتمكنوا من شراء الأراضي هناك. وينتهي هذا الموقف بتدخل وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي في ذلك الوقت، الذي رفض بشدة هذه المحاولات وأصدر أوامره بمنع تمليك الأراضي في سيناء.

ويعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ONدراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.