“أمي عيطت من كلام رامز جلال عليه”.. أول تعليق من حمو بيكا على حلقته مع رامز (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - علق مؤدي المهرجانات حمو بيكا، على حلقته مع الفنان رامز جلال في برنامج “رامز موفي ستار” ولقائه بالنجم العالمي فاندام.

مقلب رامز جلال

وقال حمو بيكا خلال لقائه في برنامج “حبر سري” الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم بقناة “القاهرة والناس”: ما كنتش عارف ان فيه مقلب مع رامز جلال ولكن كنت عارف إني رايح أصور فيلم مع فاندام”.

مقابلة فاندام

وتابع: “قابلت فاندام كأنه صاحبي وعشرة عمر وبايتين مع بعض لأن كده كده مش هيفهمني لو قعدت أكلمه لحد السنة اللي جاية”.

وأضاف: “فاندام حبيبي وعشرة عمر وكنت بتفرج على أفلامه كلها، وأنا بعشق رامز جلال وبحبه وهو قال كلام سخرية عليَّ بس عادي ما زعلتش”.

حزن والدة حمو بيكا

وأشار: “أمي زعلت وعيطت من كلام رامز جلال عليَّ بس أنا فهمتها إن ده مقلب”.

مقلب حمو بيكا

وكان مطرب المهرجانات حمو بيكا، أصيب بحالة من الفزع والخوف، خلال استقلاله سيارة “رامز موفي ستار وفان دام” بعد رؤية الكوبرا والثعبان وخوفًا من الانزلاق في بحيرة التمساح.

وشرع مطرب المهرجانات خلال مشاركته في برنامج “رامز موفي ستار” المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، في الجري، مرددًا: “الحقوني هموت”، مطالبًا رامز جلال بإلقاء الثعبان بعيدًا عنه.

وأضاف مؤدي المهرجانات موجهًا حديثه لرامز جلال قائلًا: “وحياة أمك أنا كنت هموت عندي السكر والضغط وأنت كنت هتجيب لي القلب دلوقتِ”، مؤكدًا: “أنا مش فاكر أي حاجة.. ومش عارف أتكلم مع فان دام”

وجاءت كلمات أغنية تتر رامز موفي ستار كالتالي:

استر استر يا ستار..رامز رامز موفي ستار..كان دلع..رامز رامز موفي ستار..وجع وجع..هوليود شافوك واختاروك سيبك من الأجر كام..هتعدي يا ابن الإيه وتقف بطل قصاد فان دام.

كلمات برنامج رامز جلال

تماسيحه سانة سنانها بالقوي.. الفرصة جاتلك وهتبقى عالمي.. الأكشن عربي مهوش أجنبي بالصلاة بالصلاة على النبي اتعلم مني يا شق.. هتروحوا منه على فين أو تهربوا.. بالصلاة بالصلاة بالصلاة على النبي اتعلم مني يا شق رامز رامز موفي ستار.