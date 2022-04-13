مسلسل ملف سري الحلقة 12 لـ هاني سلامة.. النيابة تحقق مع هارون...

بدأت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 12، بتفجير مصانع يوسف المالكي وزوجته فريدة، ويقوم بدورهما الفنان ماجد المصري والفنانة دينا، وجرى اتهام هارون المالكي الذي يقوم بدوره محسن محي الدين، بتفجيرها عن طريق ليل المصري الذي يجسده محمد محمود عبد العزيز

وأثناء التفجير كان المستشار يحيى عز الدين، الذي يقوم بدوره الفنان هاني سلامة، وصديقه حازم الذي يقوم بدوره الفنان إدوارد، في مخازن المصانع يبحثان عن سائق خطيبة الأول المقتولة.

وفي أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 12، استجوبت النيابة، هارون المالكي، بعد أن طلبت فريدة زوجة شقيقه يوسف التحقيق معه في كل ما يحدث مع أسرتها من قتل واختطاف وتسمم.

تسللت شقيقة نور لمنزل المستشار يحيى خلال أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 12، من أجل سرقة بعض أوراقه، وأثناء تفتيشها، تدخل عليها الطفلة مليكة ابنة شقيقة المستشار يحيى، ولكنها لا تفهم ما الذي كانت تفعله شقيقة نور وهو الدور الذي تلعبه الفنانة دنيا عبدالعزيز.