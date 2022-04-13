معتصم النهار يكشف لأول مرة عن سبب انفصاله عن زوجته (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان السوري معتصم النهار لأول مرة عن أسباب طلاقه من مواطنته لين برنجكجي، موضحا أنه لم يكن يريد الانفصال وبذل كل جهده ليبقي على أسرته لكن الأمور كانت قد تعقدت.

وقال معتصم النهار خلال لقائه بالإعلامية نجاح المساعيد أن سبب الانفصال هو عدم استطاعته التوازن بين عمله وبيته من وجهة نظر زوجته، موضحا أنه يرى نفسه أنه قام بهذه المعادلة ووازن بين الاثنين.

وأضاف: “لا أستطيع القول بأن زوجتي هي السبب في الانفصال وحدها، ففي علم النفس لا يوجد أي شخص يتحمل المسؤولية كاملة في أي مشكلة أو خلاف، ولا يمكن لوم طرف دون آخر، لأن الطرفين يتحملان اللوم والمسؤولية، ولا يمكن أن يتحملها شخص واحد بالمطلق”.

وتابع: “وصلنا لمكان متعب لي ولها.. واتخذنا قرار الانفصال”.

وانفصل الفنان السوري معتصم النهار عن زوجته لين برنجكجي في مارس الماضي، بعد زواج دام 7 سنوات، وذلك بسبب خلافات وقعت بينهما خلال الفترة الماضية.

وأعلن برنامج ”MBC تريندينغ“، أن الطلاق وقع رسميا، وذلك بعد تداول العديد من الأنباء حول انفصالهما، ولكن تجاهل النهار وزوجته لهذه الأخبار جعل الجمهور يظن أنها شائعات كالتي انتشرت على مدار السنوات الماضية حول انفصالهما.

وكانت لين برنجكجي قد حذفت الصور التي تجمعها مع معتصم النهار من على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، ما أوحى للجمهور بأنها انفصلت عن النهار، لتعود لين من جديد وتنشر صورة تجمع بينها وبين معتصم وابنتهما ساندرا، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: “عائلتي”، لتنفي ما أثير حول طلاقهما.

ولم يتحدث معتصم النهار ولا برنجكجي عن انفصالهما، متجاهلين كم الأخبار التي تحدثت عنهما، ومن المتوقع أن يفصح النهار عن خبر الطلاق قريبا، خاصة أنه قد صرح من قبل في أحد البرامج التليفزيونية، أن هناك العديد من الخلافات بينه وبين زوجته، وأنه لا يوجد توافق بينهما إلى حد كبير.

وكانت لين برنجكجي قد صرحت من قبل في لقاء تلفزيوني أنها تغار على زوجها بشدة، ولكنها عقلانية في غيرتها، بسبب أن زوجها فنان مشهور وجميل وله معجبات، إلا أنها لا تصمت حينما تتجاوز المعجبات حدودهن، ما يوحي أن من الممكن أن تكون الغيرة أحد أسباب الطلاق.

جدير بالذكر أن الفنان السوري معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي أثيرت شائعات عديدة حول انفصالهما منذ أن تزوجا في عام 2015، وأعربا أكثر من مرة عن انزعاجهما من هذه الشائعات التي يتم ترويجها، والتي ليس لها أي أساس من الصحة.

وتزوج النهار من لين التي كانت إحدى معجباته، ولكن أسرة لين كانت رافضة لزواج ابنتها من النهار، لكونه نجما مشهورا، وسيحدث العديد من الخلافات بينه وبينها بسبب طبيعة عمله كممثل وله معجبات، إلا أن برنجكجي تمسكت به وأصرت على الزواج منه، وأنجبا ابنتهما ساندرا في عام 2016.