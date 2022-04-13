بعد أزمته مع أسرة مسيحية.. إغلاق فرع “كشري التحرير” بمدينة نصر

ابو ظبي - احمد الجزار - أغلقت الجهات المعنية بالقاهرة مطعم كشري التحرير الشهير فرع عباس العقاد في مدينة نصر شرقي القاهرة، بسبب عمله دون ترخيص.

وبحسب الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الأجهزة المعنية شرق القاهرة أغلقت مطعم كشري التحرير فرع عباس العقاد في مدينة نصر، وأنه تم إغلاق أبواب المطعم وجاري التحقيق في الواقعة.

وبالتحدث إلى اللواء أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر، رفض التعليق والتأكيد على ما إذا كانت المعلومات المتداولة صحيحة أم لا، وبالعودة إلى اللواء إبراهيم عوض المتحدث الرسمي لمحافظة القاهرة، لم يرد على اتصالاتنا.

ومنذ يومين اتهمت أسرة مسيحية مطعم كشري التحرير بمنعها من تناول الطعام داخل أحد فروع سلسلة المطاعم الشهيرة، في حين ردت إدارة المطعم على الاتهامات بأنها غير صحيحة.

ونشرت سيدة تدعى سلفيا بطرس عبر صفحتها على فيس بوك إن مطعم كشري التحرير في محافظة القاهرة رفض أن يُقدم لها وجبتي طعام مع طفلتها إلا بعد أذان المغرب.

بدورها أصدرت إدارة مطعم كشري التحرير بيانا، ردت خلاله على السيدة سيلفيا بطرس وقالت فيه: العميلة المحترمة شرفتنا في فرع سراي القبة الساعة 5:50م لطلب أوردر تيك أواي ودفعت الحساب للكاشير واستلمت ألاوردر تيك أواي وهو غير مسموح بتناوله داخل الصالة.. العميلة لم تجلس داخل الصالة لأنها مغلقة في هذا الوقت ولم يتم منع العميلة أو الطفلة وإذا حدث غير ذلك فهو خطأ فرد وليس منظومة وسوف يتم معاقبة المسؤول عن الخطأ المُرتكب.

واصلت إدارة المطعم: تم التواصل مع العميلة اليوم وتوضيح سوء الفهم وتقبلت الاعتذار، ولا علاقة لهذا الأمر بكل الادعاءات التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نحن نكن كل الاحترام لكل العملاء ولا يجوز التفرقة بين أي عميل فكلنا أخوة ولا نعرف هذه النبرة الدخيلة علينا ولم يعهدها أحد علينا طوال 60 عامًا.