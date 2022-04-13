شاهد.. الفنان محمد رمضان يشارك مشهد من مسلسل المشوار

شارك الفنان محمد رمضان فيديو جديدًا لمشهد له مع الفنانة دينا الشربيني من مسلسله المشوار وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وعلّق محمد رمضان علي الفيديو قائلاً: “المشوار كل يوم حوار”.

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